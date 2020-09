Se billedserie Inger Støjberg (V) og Martin Henriksen (DF) kender hinanden godt både politisk og personligt fra de mange år i Folketinget. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Debat mellem venner: Støjberg og Henriksen gæstede Hårlev

Stevns - 15. september 2020 kl. 07:43 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle fik plads til debatmødet mellem Martin Henriksen (DF) og Inger Støjberg

Mere end en time før, at debatmødet mellem Dansk Folkepartis Martin Henriksen og Venstres næstformand Inger Støjberg gik i gang på Hårlev Kro, var første stolerække besat.

En af de første var Vivi Larsen, der er med i lokallisten Nyt Stevns.

- Man må jo have ørerne ude. Det er meget interessant at høre, hvad de har at sige om udlændinge-spørgsmålet. Her i byen har vi slet ingen problemer med de indvandrere, som bor her. Men man hører jo så meget i medierne, hvor unge indvandrere ødelægger boligområder; det er jeg bekymret over.

Ved hendes side havde hun Emil Larsen, der egentlig ikke er så interesseret i politik:

- Men det er jo ikke hver dag, at Inger Støjberg kommer. Jeg deler nok ret meget hendes holdninger.

Carl-Erik Larsen fra Strøby har derimod været med i Dansk Folkeparti fra den spæde begyndelse.

- Glistrup, han var for meget. Men da Pia Kjærsgaard overtog, så gik jeg med.

Han er ikke alene om det nære forhold til partiet og hjertelige forhold til Martin Henriksen, der bor på Stevns med hustruen Lea Berg Henriksen, der er formand for partiets lokale afdeling.

Adskillige DF'ere tog imod allerede uden for kroen med kampagneposer med brochurer og bolsjer.

Også mange Venstrefolk var på plads med valgmateriale, og blandt tilhørerne var også borgmester Anette Mortensen, kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Panton og flere andre V-medlemmer. Stemningen var venlig og jovial, både i salen og blandt de to på scenen, der har forhandlet i mange sene nattetimer, da han var udlændingeordfører og hun integrationsminister.

- Jeg har jo fået æren for håndtryksceremonien (kravet om, at nye statsborgere skal give hånd, red.). Men det var faktisk Martin Henriksens idé. Vi har et stort værdifællesskab, sagde Inger Støjberg.

Også Martin Henriksen fremhævede den fælles klangbund mellem Venstre og Dansk Folkeparti - eksempelvis også omkring familiepolitik:

- Socialdemokratiet vil fjerne flere børn fra deres forældre, og der kan selvfølgelig være grelle tilfælde. Men børn hører til i familien, og så må forældre måske få støtte. Det tror jeg også, at vi kan finde fælles fodslag om.

Fremmødet var lidt over 60 personer, og der var stadig ledige stole i Elverhøjsalen.

- Men jeg er rigtig glad for, at vi ikke har skullet afvise nogen. Det er aldrig til at vide, når man laver den slags arrangementer. Nogen gange kommer der virkelig mange, men en del bliver nok hjemme på grund af corona-situationen, sagde Karsten Skov, formand for Venstre i Stevns Kommune.