De vigtigste politiske pejlemærker for fremtiden lagt frem

Stevns - 05. marts 2021 kl. 12:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hvordan skal Stevns Kommune udvikle sig i det næste årti? Det er overordnet set det spørgsmål, man nu søger besvaret, da Kommunalbestyrelsen torsdag aften godkendte Kommuneplan 2021, og den tilhørende miljøvurdering af planen. En »arbejdsseddel« til nuværende og kommende politikere. Nu sendes planen i høring de næste otte uger.

- Med Kommuneplan 2021 aktiverer vi vores stærke ambitioner fra vores planstrategi og vores overordnede vision: Stevns - du kommer igen! Planen sætter nogle helt konkrete rammer for udviklingen af Stevns Kommunes byer, landskaber, service og kultur over de næste 12 år, lød det umiddelbart efter mødet fra borgmester Anette Mortensen.

På selve mødet var der flere politikere, der gav planen ord med på vejen.

- Jeg kan kun opfordre alle til at læse på planen, selvom den er meget omfangsrig. Men tag eksempelvis det, der vedrører netop jeres interesser eller område og koncentrer jer om det og kom med nogen høringssvar. Det mest spændende er, når vi får høringssvarene retur: har vi ramt plet, lød det fra Flemming Petersen (V).

Den 13. og 14. april 2021 vil Stevns Kommune afholde to digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst, og du har mulighed for at stille spørgsmål.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) opfordrede i sit indlæg til at deltage og komme med input.

- Det er nu, man skal komme med sine input. Ikke når vi først har godkendt planen, lød det fra den konservative politiker.

Line Krogh Lay (R) kaldte kommuneplanen for fundamentet politikerne skal stå på og arbejde efter.

- Den er rigtig vigtig, konkluderede hun.

Flexboliger og landsbyer

- Jeg glæder mig over, at man nu får helt styr på, hvor i Stevns Kommune, man kan søge en flexbolig. Det har godt nok været længe undervejs. Og ligeledes glæder jeg mig over, at der i planen er udpeget området til produktionsvirksomheder og skovrejsning, sagde Henning Urban Dam Nielsen (S), inden kommuneplan 2021 blev godkendt af et flertal og sendt i otte ugers høring.

I kommuneplanen lægges også op til, at der kan etableres et nyt sommerhusområde i Rødvig.

- Og vi går i gang med strategier for vores landsbyer, hvor vi blandt andet gennem dialog med landsbyerne skal se nærmere på, hvordan de skal udvikle sig. Jeg glæder mig meget til at høre de indkomne kommentarer i høringsperioden, så vi får flest mulige perspektiver. Jeg kan kun opfordre alle til at bruge tid til at sætte sig ind i planen og bidrage med et høringssvar, sagde borgmester Anette Mortensen umiddelbart efter mødet i en udsendt pressemeddelelse.

Find planen

Man kan finde Kommuneplanen her på stevns.dk fra på mandag den 8. marts, hvor man har mulighed for at komme med sine bemærkninger til planen. Høringsperioden løber derfra de næste otte uger.

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt hvidbog, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af kommuneplan 2021 til juni.