De sidste podninger inden testcenter Stevns nu er flyttet

I dag et corona-testcenter Stevns åbnet i Hårlevhallerne efter i lidt over to en halv måned at have været placeret på Stevnshøj i Store Heddinge.

Hvis man ikke har haft symptomer på sygdom, har man siden slutningen af oktober kunnet lade sig præventivt teste på Stevnshøj. Tirsdag var sidste mulighed for at bestille tid på www.coronaprover.dk til denne podning i købstaden. Nu er der pakket sammen, så testcenteret i dag, onsdag, klokken 10 kunne slå dørene op i forbindelse med Hårlevhallerne. Her vil der efter planen også blive etableret et vaccinationscenter i februar

Undertegnede havde bestilt en tid til den sidste dag med podninger i Store Heddinge, og mødte derfor op som én af de allersidste tirsdag eftermiddag. I mediehuset på Nytorv er vi blevet enige om at lade os teste med jævne mellemrum, så vi kan passe bedst muligt på os selv og hinanden på én af de arbejdspladser i byen, der fortsat er åben, og hvor folk stadig kan komme ind fra gaden og give deres besyv med over for de to redaktioner og annonceafdelingen.