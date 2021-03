De frivilliges årsmøde udsat

Bestyrelsen i Stevns Frivillighedscenter har valgt at udskyde generalforsamlingen og overrækkelse af Frivilligpris til 11.aug. 2021.

Der skulle have været holdt generalforsamlingen 21.april, men på grund af corona-situationen har bestyrelsen valgt at udskyde den. Ny frist for indstilling til Frivilligprisen, som igen i år skal overrækkes af borgmesteren, bliver 12. maj klokken 12.