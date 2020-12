De 13 rigtige svar i profetkonkurrencen 2020

1. Afsiger Miljø- og Fødevareklagenævnet en kendelse, der endeligt freder Stevns Klint?

NEJ - 29 ja, 23 nej.

Det var i maj 2019, at klagenævnet aflagde et to dages-besøg med besigtigelse af Stevns Klint i den langtrukne fredningssag. Ved den lejlighed understregede formanden, at der kunne gå tre måneder, før der forelå en afgørelse. Men i først i oktober 2020 udsendte nævnet et høringsbrev, hvor det blev tilkendegivet, at man agtede at frede Klinten inklusive en 25 meters dyrkningsfri bræmme langs hele kystlinjen. Høringsfristen er netop udløbet før jul, og endnu lader den endelige kendelse vente på sig. Flertallet af profeterne troede på en fredning, men havde næppe regnet med, at den ville vente så længe på sig.