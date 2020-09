Den tysksprogede gruppe blev guidet af Jens Peter Michaelsen, som også tog dette billede. I den lyse jakke til venstre i billedet ses den danske projektleder Hans-Willy Bautz og foran i billedet til højre ses den tyske projektleder Fritz Reuter. Til venstre for ham hans hustru: dansklæreren Birgit Reuter. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Dansk-tysk træf på Stevnsfortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk-tysk træf på Stevnsfortet

Stevns - 07. september 2020 kl. 14:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag var Koldkrigsmuseum Stevnsfort rammen om et tværkulturelt møde mellem borgere på begge sider af den dansk-tyske grænse. Traditionen med gensidige møder blev grundlagt i fjor og finder sted mellem kursister fra Ratekau ved Lübeck, der lærer dansk, og fra AOF i Næstved og Haslev, der studerer tysk.

Det er et EU-støttet projekt: kultKIT, der i forbindelse med den kommende tunnel under Femer Bælt går ud på at knytte bånd mellem borgerne i det gamle Storstrøms Amt og borgerne i Landkreis Ostholstein.

Projektlederne er Fritz Reuter, hvis danske hustru: Birgit Reuter underviser i dansk på aftenskolen i Ratekau, og Hans-Willy Bautz fra Haslev, der underviser i tysk hos AOF.

Projektet går ikke kun ud på at lære sprog, men også, at man skal lære hinanden bedre at kende på tværs af landegrænsen og at få nogle kulturelle oplevelser ved de gensidige besøg.

Således havde Hans-Willy Bautz organiseret, at de tyske gæster sammen med deres danske værtsfolk ved et besøg på Stevnsfort fik et godt indblik i situationen under Den Kolde Krig. Gæsterne blev delt op i to grupper, en dansksproget og en tysksproget. Nogle af tyskerne er så gode til dansk, at de gik med i den dansksprogede gruppe.

Efter besøget på Stevnsfortet var der hyggeligt samvær med spisning af højt belagt smørrebrød på Traktørstedet Højeruplund, hvorefter man benyttede lejligheden til at besøge den gamle kirke, hvor man fik historien om det store skred i 1928, der blandt andet rev kirkens kor og en del af kirkegården med sig i afgrunden.

De tyske gæster gav udtryk for, at de havde haft en dejlig dag på Stevns med historiske, sproglige og kulinariske oplevelser. Der var en udtalt begejstring for det danske smørrebrød.

Alt efter hvilket sprogligt standpunkt man var i besiddelse af, blev der indbyrdes talt enten dansk eller tysk.