Dansk Folkeparti vil måske gå efter borgmesterposten

Stevns - 28. maj 2021 kl. 06:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti har holdt generalforsamling på Tinghuset i Store Heddinge, hvor 20 stemmeberettigede medlemmer var mødt op. Det var lidt færre end normalt, hvilket ifølge partiet selv skyldes coronasituationen.

DF's lokale generalforsamlinger er lukkede for pressen, hvorfor denne artikel alene bygger på partiets eget referat fra mødet.

I sin formandsberetning redegjorde lokalformand Lea Berg Henriksen for foreningens aktiviteter det seneste år, herunder bl.a., at DF-Stevns i forhold til indmeldelser og udmeldelser samlet set har haft en lille medlemsfremgang.

På generalforsamlingen kom spidskandidat Martin Henriksen ind på baggrunden for indgåelsen af det borgerlige valgforbund, som DF deltager i. Han præciserede, at for DF handler deltagelsen i valgforbundet i et ønske om at løsrive de øvrige borgerlige partier fra deres tætte samarbejde med Socialdemokratiet og De Radikale. DF-Stevns har også et stærkt ønske om at prioritere ældreområdet, socialområdet, familiepolitikken samt styrke borgernes retssikkerhed over for forvaltningen, understregede han.

Herudover diskuterede generalforsamlingen flertalsgruppens beslutning om at hæve skatten, og der var enighed om, at skatten igen skal ned, såfremt muligheden byder sig, ligesom forsamlingen med tilfredshed noterede sig, at Dansk Folkepartis folketingsgruppe har erklæret sig parate til at finde penge til renovering af Østbanen. Forsamlingen diskuterede også »kommunens kritisable håndtering af situationen omkring Strøbyhjemmet« samt forholdene i kommunens ældreboliger.

Borgerlig borgmester Martin Henriksen redegjorde ligeledes for, at DF-Stevns gerne ser et borgerligt flertal og en borgerlig borgmester efter kommunevalget, dog uden på forhånd at pege på en konkret person fra et bestemt parti.

- Det må vi jo forhandle om, såfremt der er et borgerligt flertal. Hvis vælgerne giver os opbakningen, og hvis muligheden opstår, så kan vi også selv gå efter borgmesterposten. Jeg er klar til at tage det fulde ansvar, men samtidig skal det også siges, at det vigtigste for os er indflydelsen og de politiske resultater. Politik skal nemlig handle om at gøre en forskel for det enkelte menneske, for ellers kan det jo være ligemeget, siger Martin Henriksen

Lea Berg Henriksen blev genvalgt som lokalformand. Helene Brix blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Nichlas Arne Nymann blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem efter, at Varly Jensen efter en lang årrække i Dansk Folkeparti valgte ikke at genopstille til bestyrlesen. Herudover består bestyrelsen af næstformand Ulla Rasmussen, Jytte Jensen, Nina Brix og Louise Kamp Mortensen.