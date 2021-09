Varly Jensen (DF) vil ikke deltage i flere budgetforhandlinger, fordi flertalsgruppen alligevel ikke vil høre på ham, siger han. Foto: Henrik Fisker

Dansk Folkeparti dropper budgetforhandlingerne

Stevns - 03. september 2021 kl. 17:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti er ude af de igangværende forhandlinger om Stevns Kommunes budget næste år. Det oplyser partiets gruppeformand Varly Jensen, som efter 32 år i henholdsvis Vallø og Stevns kommunalbestyrelser nu står foran sin sidste budgetrunde, da han ikke genopstiller ved valget i november.

- På budgetseminaret midt i august fik vi den klare besked fra flertalsgruppen, at vi kun kunne få indflydelse på budgettet, hvis vi ville acceptere flertalsgruppens ramme for budgettet, dvs. at sidste år rekordstore skatteforhøjelse stod ved magt. Vi stemte imod budgettet sidste år netop på grund af skattestigningen, og det er vores klare mål at få rullet den tilbage til de 25 procent, som den var tidligere. Når flertallet ikke vil forhandle om det, kan vi kun opfatte det som et ultimatum, siger Varly Jensen.

Intet budgetforslag

Han har derfor besluttet, at han ikke vil deltage i flere forhandlingsmøder om næste års budget bortset fra de officielle møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samtidig ligger det fast, at Dansk Folkeparti stemmer imod flertalsgruppens budgetforslag, og at partiet heller ikke i år vil fremlægge sit eget budgetforslag.

- Når de ikke vil snakke med os, er der ingen grund til at lave vores eget forslag. Resultatet er jo givet på forhånd, for de vil ikke høre på os. Det er en skamplet på demokratiet, at man ikke respekterer, at der findes andre partier og andre holdninger end flertalsgruppens egne, mener Varly Jensen.

Han kommer med en stikpille til to af partierne i flertalsgruppen

- I sidste valgperiode var vi med i budgetforligene og gav dengang Venstre og Konservative lov til at være med i processen, selv om de stod uden for forligskredsen. Det under man ikke os i dag, siger han.

Der er penge nok

DAGBLADET har spurgt DF's gruppeformand, hvordan han vil få råd til de kernevelfærdsydelser (børn, unge og ældre), som partiet værner om, hvis han samtidig må undvære provenuet fra skatteforhøjelsen.

- Der er samlet set penge nok i et budget, der ligger på næsten halvanden milliard kroner. I indeværende år lyder opgaven på at spare 10 millioner kroner, fordi vi afleverer tre fjerdedele af de 40 millioner, som skatteforhøjelsen giver, i strafafgift til staten. Jeg har hele året igennem peget på sparemuligheder, hvor kommunen har været for ødsel. Det gælder f.eks. ekstraudgiften til sandfodring på Rødvig Strand, og det gælder det nye besøgscenter, hvor kommunen skal betale et tocifret millionbeløb i anlægsudgift plus driften af det bagefter. Det gælder flere af de nye ansættelser i administrationen, som vi sagtens kunne undvære, det gælder den gratis Klintebus, som ikke er gratis for borgerne at drive, og det er heller ikke en kommunal opgave at lokke flere turister til - det kan vi overlade til de private aktører. Det er også i det lys, at man skal se mit forslag om at droppe den nye station i Rødvig. Folk i Rødvig vil jo gerne være fri for skinnerne - det er jo derfor, at de vil flytte stationen fra dens nuværende placering, siger Varly Jensen.

Økonomien kørt af sporet

Han mener grundlæggende, at økonomien er kørt helt af sporet under det nuværende flertal.

- På budgetseminaret fik vi oplyst, at der er udsigt til, at vi igen kommer til at overskride serviceudgifterne med et tocifret millionbeløb i Stevns Kommune. Kort efter modtog vi et brev fra KL's formandskab, der pålægger kommunerne at overholde rammerne i regeringsaftalen, så vi undgår sanktioner. Samtidig betaler Stevns Kommune 18,6 millioner kroner i afdrag og 2,6 millioner kroner i rente om året på vores gæld. Da jeg sad i Vallø Kommune, var vi én af Danmarks rigeste kommuner. Nu søger Stevns 25 millioner kroner fra puljen til særligt nødlidende kommuner. Det er interessant at læse, hvordan man beskriver, hvordan vi er ved at gå på røven, samtidig med, at flertalspolitikerne fastholder, at de har styr på økonomien, siger Varly Jensen.

Han opfordrer til at sætte tæring efter næring:

- Da jeg begyndte som politiker i 1978, var der 12 medarbejdere i hele socialområdet, og vi var aldrig nødlidende. Hvorfor har man glemt de gamle dyder, spørger DF's snart forhenværende gruppeformand.