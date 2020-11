Se billedserie Produktionschef Dan Rasmussen fra De Forende Dampvaskerier i Store Heddinge takkede for CSR-prisen og sendte æren videre til sine medarbejdere, der viser stor forståelse for at tage godt imod nye ansatte fra især Eritrea og Syrien, som på den måde får chancen for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Foto: Henrik Fisker

Dampvaskeriet er årets sociale virksomhed

Stevns - 12. november 2020 kl. 18:18 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

De Forende Dampvaskerier i Store Heddinge modtager prisen som Årets CSR-virksomhed. Forkortelsen står for Corporate Social Responsibility, der kan oversættes til Virksomhedernes Sociale Ansvar og dækker de virksomheder, der påtager sig et socialt og miljømæssigt samfundsansvar ud over de lovbestemte forpligtelser.

- I en tid, hvor der er arbejdet med at få vores integrationsborgere i arbejde i Stevns Kommune, har vaskeriet været én af Jobcenter Stevns' tætteste og mest succesrige samarbejdspartnere. De har gennem virksomhedspraktik og løntilskud kvalificeret et stort antal integrationsborgere - fortrinsvis fra Eritrea og Syrien - så de efterfølgende har opnået ordinær ansættelse på vaskeriet. Cirka 50 integrationsborgere har således været i virksomhedsretttet forløb på vaskeriet, fremhævede udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K), da han motiverede valget af prismodtageren.

Dampvaskeriet har i dag 28 ansatte på fast kontrakt eller midlertidig ansættelse.

Produktionschef Dan Rasmussen var rørt og glad for prisen og rettede især en tak til sine ansatte, der fulgte prisoverrækkelsen via internettet:

- En kæmpetak til de ansatte på vaskeriet for at tage godt imod de mange, som vi har hjulpet i gang på virksomheden. Hovedformålet er at gøre så mange som muligt til selvforsørgende, sagde han.

Dampvaskeriet i Store Heddinge vandt foran to andre nominerede virksomheder, der på hver sin måde har gjort en indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Heinrichs Bageri - der ligger på Nytorv i Store Heddinge - var indstillet for at »have brudt barrieren for ansættelse af flexjobbere«. I sommeren 2019 blev fire flexjobbere ansat til bl.a. ekspedition af kunder og med respekt for de ansattes fysiske begrænsninger og antal ugentlige arbejdstimer. Virksomheden har givet de ansatte et ansvar, så de oplever at gøre en forskel, og det betyder, at de har en høj mødestabilitet og næsten intet sygefravær.

Byggevirksomheden Adamsen A/S var nomineret til CSR-prisen for sin virksomhedskultur, hvor der skal være plads til alle - både fagligt, fysisk og psykisk. Siden 2011 har virksomheden haft et tæt samarbejde med Jobcentret med 15 registrerede forløb. Virksomheden udviser rummelighed, omsorg, tålmodighed og ejerskab samt stor forståelse for de udfordringer, som mennesker på kanten kan have.