Dagskolen kan nu holde flyttedag

Stevns - 09. december 2017 kl. 06:38 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun få måneder efter, at Dagskolen flyttede ind på Dalen 5 i Hårlev efter at være flyttet fra lejede lokaler i Boestofte, skal personalet nu i gang med at pakke flyttekasserne igen. På Børneudvalgets indstilling godkendte Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde, at Dagskolen overtager lokalerne på Toftegårdsvej 1 i Hårlev, der indtil efterårsferien rummede børnehaven: Tryggevælde Øst. Den er nu i stedet indrettet i ledige og ombyggede klasselokaler på Hotherskolen.

Der var dog én, der stemte imod flytningen. Det var Jan Jespersen fra Enhedslisten. Ellers stemte resten af Kommunalbestyrelsen for Børneudvalgets og udvalgsformand Janne Halvor Jensens (DF) anbefaling.

Hun har tidligere udtalt til DAGBLADET, at ejeren af de fraflyttede lokaler i Boestofte - Gymnastikefterskolen Stevns - forlangte en »ublu pris«, da lejeaftalen skulle forlænges, og dette noterede hun sig efter at konstatere, at selvsamme efterskolen havde købt den nedlagte folkeskole i Boestofte til »foræringspris«.

Gymnastikefterskolen Stevns købte i december 2013 den nedlagte Boestofteskolen med tilhørende hal for 1.050.000 kroner.

Disse ting gentog hun over for Kommunalbestyrelsen med ordene.

- Allerhelst så jeg, at vi var blevet i Boestofte med Dagskolen, da det var fine lokaler til formålet. Men den pris, vi kunne have lejet os ind hos Gymnastikefterskolen, den var alt for høj. Derfor besluttede vi at flytte til Dalen 5. En tæt dialog med Dagskolen har dog hurtigt overbevist os om, at det ikke er ideelle lokaler. Derfor skal Dagskolen flyttes igen, hvilket også sker i tæt dialog med personalet, der har sagt god for de nye lokaler. Og jeg kan kun anbefale forældre og andre at komme ud for at se dem. Det kan blive rigtigt godt, sagde Janne Halvor Jensen på det seneste kommunalbestyrelses-møde.

Hun pointerede desuden, at udvalget havde været ude for at se de nye lokaler.

Jan Jespersen stemte som sagt imod, og det begrundede han med, at han havde hørt, at man kan få lokalerne i Boestofte til alt andet en »ublu priser«, som det er blevet fremhævet af udvalgsformanden.

