Formand Robert Nielsen er klar med et gammelt Remington-gevær fra 1867, kaliber 11,44 mm (cal. 45), mens Carsten Dehn der noterer pletskud, som muligvis skyldes rigeligt med sigtekorn i sigtebrødet. Privatfoto

Da skytteforeningen fik sigtebrød

Stevns - 24. oktober 2020 kl. 10:02 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Indrømmet: Den vittige overskrift er ikke et påhit fra Deres udsendte, men citat fra en skytteforenings beretning, mere præcist fra den agtværdige Fugleskydningsselskabet Det Nordlige Stevns af 1882, som for nylig holdt generalforsamling.

Beretningen for fugleskydningsåret 2019-20 blev aflagt af formand Robert Nielsen, og ønsket om at foreningens medlemmer fik sigtebrød til morgenmad, beror på, at skytternes træfsikkerhed ved årets store fugleskydning i beretningen blev omtalt som den ringeste skydning i foreningens historie.

- Jeg kan ikke huske, at det nogensinde tidligere er sket, at vi er løbet tør for patroner, lød det fra formanden, hvis beretning havde en ganske munter tone.

Men det hele gik ikke helt galt, og da den gamle traditionsbundne og hæderkronede forening fik besøg af den ansvarlige for skydebaner ved Midt- og Vestsjællands Politi, så blev skydebanen godkendt med betjentens bemærkning om, at det var rart at se, at der var styr på sikkerheden.

Fuglekonge og dronning

Trods uheldet med at løbe tør for ammunition blev alle traditioner gennemført ved fugleskydningen. Det dækker dog ikke over jagt på flyvende vildt, men er derimod en gammel idræt, hvor der skydes til en udskåren fugl af piletræ beslået med diverse jernbeslag, som skal nedskydes i en bestemt rækkefølge. Hver nedskydning udløser en gevinst til skytten.

Der deltog 39 skytter i årets fugleskydning, og brystpladen blev skudt ned på ret vis. Den dygtige kongeskytte blev Jan Sørensen, som skød det pågældende skud for Henrik Hemmingsen, som dermed blev den nye fuglekonge. Anden og tredje skyttepræmie gik til henholdsvis Peder Olsen og Johnny Sørensen.

- Det er også første gang i foreningens historie, at en fuglekonge sidder på tronen to år i træk. Det må jo bare betyde, at talen for dronningen bliver dobbelt så god til næste år, udtalte formanden, som dermed afslørede endnu en gammel tradition.

Regnskab uden huller

Der var også bestyrelsesvalg og fremlæggelse af regnskab, der på ingen måde var gennemhullet, men i stedet viste et overskud.

Det bliver formentlig et noget andet regnskab, der bliver præsenteret til næste år, da der i år kun har været udgifter til bl.a. forsikringer, annoncer og generalforsamling.

Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen ønskede efter 24 år ikke genvalg, og i hans sted blev Niels Hegelund valgt med ordene om, at han kunne nu se frem til rigtig mange år i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af formand Robert Nielsen, næstformand Bruno Madsen, kasserer Bjørn Birkedal, sekretær Svend Jensen, og fanebærer Johnny Thorsen samt Carsten Pedersen, Niels Hegelund, Tim Olsen og Peter Nielsen.