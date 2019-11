Kirkedøren er fra 1557 og er nu forsynet med en ekstra frise til erstatning for den, der blev stjålet i 2013. Resultatet studeres her af formand Jens Carl Jørgensen, kommunaldirektør Per Røner og arkitekt Henning Johansen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Da Selskabet overtog en nedlagt kirke

Stevns - 10. november 2019

Afslutningen på restaureringen af kirkeruinen i Højeruplund blev markeret ved en indbudt reception fredag for de fonde, der har betalt for den, foruden samarbejdspartnere og håndværkerne. Her gav formanden for Selskabet Højeruplund: Jens Carl Jørgensen et rids af kirkens nyere historie:

I 1910 fik den lokale præst kolde fødder og nægtede at bruge kirken på klintekanten længere. Det berømte hanefjed hver julenat holdt ikke havet på afstand. Målinger viste, at havet havde gnavet sig helt ind til under korets østlige væg i den bløde skrivekridt.

Kirkeministeriet besluttede at bygge en ny kirke længere inde i landet og lavede en aftale med den lokale godsejer på Gjorslev, der ejede både den gamle kirke og området omkring. Gjorslev stillede en grund til rådighed og afgav en væsentlig del at den årlige kirketiende mod at beholde den gamle kirke. Nationalmuseet lavede en aftale med godset om, at godset måtte beholde kirke og kirkegård på visse vilkår. Herunder at godset skulle »holde kirken i sømmelig stand, så længe den ikke ved naturbegivenheder, såsom nedstyrtning af klinten, ødelægges som bygning«.

Da klinteskreddet kom i 1928, vejrede godset morgenluft og søgte sig løst af aftalen, da kirken nu var ødelagt som bygning. Det var Nationalmuseet tilsyneladende enig i, men blev overhalet indenom af Undervisningsministeriet, der i en fart fik lukket hullet i skibets østgavl, sikret resten af kirken og lagt kystbeskyttelse ud. Godset blev træt af kævleriet og fandt nu på at forære kirken og kirkegården til Selskabet Højeruplund - efter at staten ikke ville tage mod et tilsvarende tilbud - med forpligtelse til at friholde godset for ethvert krav, som måtte blive rettet mod godset i anledning af den oprindelige vedligeholdelsesforpligtelse eller af anden grund.

Selskabet Højeruplunds bestyrelse var parate hertil, og Nationalmuseet godkendte aftalen på betingelse af, at der blev oprettet en vedligeholdelsesfond og en fundats for kirken, hvori Selskabets vedligeholdelsespligt af kirken og kirkegården i dens nye skikkelse blev fastslået således:

»Bygningen skal såvidt muligt bevare sit hidtidige præg, således at vedligeholdelsen normalt indskrænkes til uundgåelige reparationer. Selskabet har ikke pligt til at bekoste hovedistandsættelser eller fornyelser af dele af bygningen, hvorimod det foruden den almindelige vedligeholdelse af bygningen og kirkegårdsmuren er forpligtet til at holde bygningen assureret mod ildsvåde og stormskade«.

Denne fundats er således årsagen til, at Selskabet Højeruplund nu har gennemført en to år lang restaurering af den gamle kirke på det yderste af Stevns Klint.