Se billedserie Sådan vil tunnelen under Femern Bælt komme til at tage sig ud, når de sidste sværdslag regeringer, selskaber og foreninger imellem har fundet sted. Grafik. Femern A/S

DN-formand revser sine tyske kolleger

Stevns - 03. juni 2018 kl. 13:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

STevns / Tyskland: Michael Løvendal Kruse er næstformand for Danmarks Naturfredningsforening samråd for Region Sjælland. I den egenskab revser han nu sine kolleger i den tyske pendant til den danske naturfredningsforening: NABU.

Den velansete tyske avis Welt am Sonntag har således kontaktet Michael Løvendal Kruse her på Stevns, hvor han også er formand for den lokale DN-afdeling.

Journaslisten Per Hinrichs har spurgt ind til naturfredningsforeningens holdning til det store tunnelprojekt under Femern Bælt, hvor der bliver spurgt om tunnelen er umweltschädlich - her oversat til skadelig for miljøet?

- Nein, er der klare svar fra Michael Løvendal Kruse, der i Welt am Sonntag også bliver betegnet som freelance miljørådgiver:

- Vi arbejder for byggeriet af en tunnel, fordi den er god for klimaet, og den bliver bygget så miljømæssigt forsvarligt som muligt.

I den sammenhæng peger Kruse på, at DN lykkedes med at overbevise de danske myndigheder og politikere om, at man ikke skulle bygge en bro, da det ville være til stor gene og fare for trækfuglene samt ændre strømforholdene og dermed kunne gå ud over fiskebestanden i hele Østersøen.

På den baggrund er DN i Region Sjælland rigtig glade for, at man har lagt sig fast på en tunnelløsning, som ikke har nævneværdige omkostninger for trækfugle, fisk og strømforhold.

Journalisten fra Welt am Sonntag slår herefter fast, at ingen ansat hos bygherren Femern A/S, kunne have sagt det bedre, og han spørger derfor retorisk om Danmarks Naturfredningsforening er blevet betalt af bygherren for at fremføre denne varme anbefaling?

Journalisten svarer selv på spørgsmålet ved at konstatere, at det ikke ser ud til, at det er tilfældet.

Til gengæld har Michael Kruse ikke de store tanker om naturfrednings-kollegerne i NABU på den tyske side af Femern Bælt.

- De har i to år ikke deltaget i Fermern Belt Forum, hvor alle aktører i det store projekt mødes. Her mødes alle dansk-tyske aktører to gange om året og diskuterer den nyeste udvikling, siger han til journalisten, der konstaterer, at Kruse ganske enkelt ikke forstår sine tyske naturfrednings-kolleger i denne sag:

- Hvordan kan man »kun« modtage penge fra Scandlines? Det lugter jo af korruption. Hos os i Naturfredningsforeningen i Danmark modtager vi kun penge fra vores medlemskontingenter, så vi er helt uafhængige, konkluderer Michael Løvendal Kruse.

erni