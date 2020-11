DN: Man glemmer det oprindelige formål med dispensationen ved verdensarven

Danmarks Naturfredningsforenings lokale formand, Michael Løvendal Kruse, mener, at man med de nye tilføjelser til dispensation fra Erhvervsministeriet har bevæget sig væk fra det oprindelige formål for området: at formidle verdensarven.

- Dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen er ikke en blomst, der er groet i vores have. Men det vi var mindst negative over for var formidlingen af den natur, som man besøger. Det kunne vi i og for sig godt støtte. Men at man nu ønsker at drive hotelvirksomhed i området, det kan vi ikke bakke op om, siger han til DAGBLADET.