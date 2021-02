Formand for Højerup Borgerforening Anita Pedersen og formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns Michael Kruse skålede søndag for sejren i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Foto: Karin Helene Kruse

DN: Den grønne dagsorden sejrede i fredningssagen

Med Miljø- og Fødevareklagenævnets kendelse om fredning af Stevns Klint har Danmarks Naturfredningsforening (DN) vundet en vigtig sejr, hvor stort set alle foreningens synspunkter i sagen er imødekommet. Mest markant er det i den forbindelse, at fredningen af klinteprofilen som ønsket af foreningen suppleres med en 25 meter bred gødnings- og dyrkningsfri bræmme på hele den 20 kilometer lange strækning mellem Rødvig og Bøgeskoven. Bræmmen skal efter ønske fra foreningen udlægges som et næringsfattigt kalkoverdrev, hvor dyr og planter får gunstige levevilkår.

