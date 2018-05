Dette er ruten i det store løb, hvor 400 cykelryttere deltager 2. juni. Cykelrytterne kører fra Hårlev (Hovedgaden) mod Varpelev (ad Tingvej), hvor de svinger til højre mod Hellested (Maglehøjvej). Herefter fortsætter de mod Barup (Elverhøjvej) og videre mod Arnøje og Klippinge (Juelingevej, Nybyvej, Barupvejen og Hesteskovvej). Når de rammer Bjergvej vest for Klippinge fortsætter turen hjem til Hårlev (Bjergvej, Tingvej og Hovedgaden). Ruten er på 23 kilometer og skal cykles igennem flere gange, og den er på dagen delvist lukket og helt ensrettet. Kort: Stevns Kommune

DM i holdcykelløb på Stevns

Stevns - 17. maj 2018 kl. 11:07 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

400 cykelryttere indtager landevejene omkring Hårlev lørdag den 2. juni, når DM i holdløb køres på landevejene i og omkring stationsbyen. Det er Sydkysten Cycling fra Solrød, Dansk Cykle Union og Stevns Kommune, der i fællesskab arrangerer løbet.

Stevns Kommune opfordrer alle stevnsboere til at komme med ud på vejene og skabe en festlig ramme omkring løbet, skriver kommunen i en pressemeddelelse, som blev sendt ud torsdag formiddag.

- Jeg er rigtig glad for, at en sportsbegivenhed som DM i holdløb har fundet vej til Stevns, og vil hermed opfordre stevnsboerne til at være med til at skabe en fest langs ruten eller i målområdet i Hårlev, lyder det således fra borgmester, Anette Mortensen i den sammenhæng.

Borgerforeningen i Hårlev har valgt at bakke op om arrangementet med boder med mere.

- Jeg håber, at resten af Stevns følger trop, siger Anette Mortensen, som selv vil være at finde i Hårlev denne lørdag, hvor cykelløbet starter klokken 9 og Stevns Kommune forventer, at løbet er afsluttet igen cirka klokken 18.

- Det en stor fornøjelse for mig som formand for Sydkysten Cycling at kunne byde velkommen til DM i holdløb 2018 i og omkring Hårlev, lyder det fra Henrik Bandsholm, der sammen med Dansk Cykle Union og Stevns Kommune er de officielle arrangører af det store løb, som nu kommer til Stevns.

Med Hårlev som start- og målby mener han, at de har fundet en naturskøn rute på 23 km, som også er teknisk udfordrende med mange sving. Samtidig er ruten hurtig med lange lige strækninger og få højdemeter.