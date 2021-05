DF's spidskandidat lover et budgetforslag

Det har længe irriteret Dansk Folkepartis spidskandidat ved efterårets kommunevalg, at hans parti bliver skudt i skoene, at det ikke har nogen selvstændig økonomisk politik. DF har i de første tre år af valgperioden kritiseret flertalsgruppens budgetaftaler og stemt imod, men afstået fra selv at fremlægge et bud på, hvordan økonomien efter partiets mening bør se ud. Det har udløst kras kritik fra flertalsgruppens partier for ikke at tone rent flag. Men nu kommer Martin Henriksen med en ny melding.