I februar 2021 blev placering af parkeringsarealet til den kommende station drøftet og besluttet på et møde i Plan, Miljø & Teknikudvalget. Tegning: Stevns Kommune

Send til din ven. X Artiklen: DF vil nedlægge togstation og indsætte busser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

DF vil nedlægge togstation og indsætte busser

Stevns - 27. august 2021 kl. 14:59 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Fremadrettet bør Store Heddinge Station være endestationen på Østbanen, og der skal i stedet sættes busser ind mellem den nuværende endestation i Rødvig og Store Heddinge. Det mener Dansk Folkepartis Varly Jensen efter, at han og resten af Plan-, Miljø- og Teknikudvalget (PMT) på det seneste møde fik en orientering om status på byggeriet af en ny station i Rødvig.

Her fik følgende protokolleret i referatet fra mødet:

»Dansk Folkeparti kan ikke godkende de store kommunale udgifter for at flytte Rødvig station. Der bør være bustransport til Store Heddinge.«

DAGBLADET har bedt Varly Jensen uddybe, hvad han egentlig mener med denne protokollering.

- Er det din holdning, at du vil indsætte busser mellem Rødvig og Store Heddinge på bekostning af skinner og tog mellem de to byer?

- Ja, det er det. Det skal også ses på baggrund af, at vi i øjeblikket er ved at lave et budget, hvor det er svært at få enderne til at hænge sammen og få et budget i balance. Derfor kan det ikke hjælpe noget at bruge et tocifret millionbeløb på et projekt, som det i bund og grund er Region Sjælland, der bør finansiere. Stevns Kommune er jo ikke tvunget til at flytte den station og dermed påtage sig en ekstra millionudgift, svarer Varly Jensen, da avisen ringer til ham.

Stationen kan undværes

Han mener ikke, at Rødvig har behov for en togstation. Den kan sagtens undværes set i forhold til kommunens økonomi, og hvad der ellers skal gives penge til.

- Som kommune skal vi bruge penge på vores kerneværdier og ikke gå ind i millionprojekter, når vi ikke har pengene til det. Og Rødvig er ikke større, end at vi sagtens kan transportere de få passagerer, der står på der, i bus til den større station i Store Heddinge. Dermed sparer regionen også at skulle lægge skinner mellem Rødvig og Store Heddinge ud over den store kommunale og regionale udgift til en ny station, lyder det fra Varly Jensen, der mener, at man på den måde bruger kommunens penge langt mere fornuftigt:

- Det er jo fuldstændig tosset at skulle bruge penge på en station, som i bund og grund er en regional opgave, tilføjer han.

Penge til skinner

Flemming Petersen (V), der er formand i PMT, er helt uenig i Varly Jensens ræsonnement.

- Flytningen af stationen er fortsat bundet op på, at der bliver lagt skinner. Det er en forudsætning for, at vi overhovedet kommer i gang. Men vi bliver nødt til at have beslutningsgrundlaget på plads, når det sker. Det har selvfølgelig alt sammen en pris, men det er og bliver rettidig omhu at få flyttet stationen samtidig med, at der kommer nye skinner, siger han til DAGBLADET.

Østbanens tilstand

I slutningen af 2019 blev det nødvendigt med at sætte hastigheden ned på Østbanen for at forlænge skinnernes levetid og i størst muligt omfang minimere egentlige driftstop.

Det er Region Sjælland, der har ansvaret for finansiering af skinnerenoveringen, men Region Sjælland anså på det tidspunkt ikke at have de fornødne økonomiske rammer til at dække udgiften til sporrenoveringen på cirka 600 millioner koner.

Et flertal i Folketinget har indgået en infrastrukturaftale, hvor der er et statsligt bidrag på i alt 700 millioner kroner i årene 2022-2025 til regionerne til investeringer i privatbanerne. Det er dog ikke penge, der er øremærket til Østbanen, men til alle landets privatbaner.

I juni 2021 besluttede Regionsrådet alligevel at igangsætte udbud- og anlægsfasen af Østbanens skinnerenovering.

- Derfor ser tidsplanen sådan ud, at den nye Rødvig Station skal stå færdig i tredje kvartal af 2022, og Stevns Kommune skal i den forbindelse finansiere sin del af stationen, siger Flemming Petersen.

Det var i november 2020, at Kommunalbestyrelsen bemyndigede borgmester Anette Mortensen til at indgå den endelige aftale med Region Sjælland og Lokaltog A/S om flytningen af Rødvig Station.