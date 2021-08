Stevns Kommune vil - i samarbejde med Region Sjælland - anlægge en ny station i Rødvig ved Vemmetoftevej. Men Varly Jensen (DF) vil imidlertid nedlægge togdriften til havnebyen og køre passagererne i bus til Store Heddinge. Det er Martin Henriksen imod. Foto: Henrik Fisker

DF-spids lægger forslag om afkortning af Østbanen ned

Stevns - 30. august 2021 kl. 14:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Dansk Folkepartis spidskandidat Martin Henriksen lægger nu offentligt afstand til partiets nuværende gruppeformand: Varly Jensen, der på det seneste møde i Plan, Teknik og Miljøudvalget fik protokolleret, at Stevns Kommune bør droppe planerne om en ny station i Rødvig og i stedet nedlægge togdriften til havnebyen. I stedet foreslår Varly Jensen, at der indsættes busser mellem Rødvig og Store Heddinge.

- Som kommune skal vi bruge penge på vores kerneværdier og ikke gå ind i millionprojekter, når vi ikke har pengene til det. Og Rødvig er ikke større, end at vi sagtens kan transportere de få passagerer, der står på der, i bus til den større station i Store Heddinge. Dermed sparer regionen også at skulle lægge skinner mellem Rødvig og Store Heddinge ud over den store kommunale og regionale udgift til en ny station, sagde Varly Jensen til DAGBLADET fredag.

Men det er Martin Henriksen ikke enig i. I et læserindlæg gengivet her på sn.dk/stevns udtrykker DF's spidskandidat ved kommunevalget indledningsvis stor respekt for Varly Jensens mangeårige indsats for såvel Stevns Kommune som Dansk Folkeparti. Men når det kommer til Østbanen, er han ikke enig med den nuværende gruppeformand.

»En af forskellene er, at undertegnede ønsker, at der eksempelvis fortsat kører tog til Rødvig. Det er min ambition. DF på Christiansborg har også efter opfordring fra lokalbestyrelsen og undertegnede arbejdet for at der blev afsat midler til renovering af de lokale togskinner ... Det er vigtigt, at Stevns Kommune hænger sammen, og at der er gode forbindelser mellem de forskellige dele af kommunen«, hedder det i indlægget.

Ikke partiets politik

- Skaber det ikke forvirring hos vælgerne, at Dansk Folkeparti taler med to tunger omkring Østbanens fremtid?

- Det er da klart, og det er meget forståeligt. Jeg har som sagt stor respekt for Varlys indsats gennem mange år, men samtidig er det vigtigt at fastslå, hvad der er partiets politik. Vælgerne skal vide, hvad de får, hvis de stemmer på Dansk Folkeparti ved valget. Det er jo ikke kun mig, der mener, at der fortsat skal køre tog til Rødvig. Det mener lokalbestyrelsen, det mener vores regionsrådskandidat, det mener vores folk i Regionsrådet, og det mener de i folketingsgruppen, som har kæmpet for nye skinner til Østbanen. Og det mener jeg også, hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt til Kommunalbestyrelsen, siger Martin Henriksen.

- Så Varly Jensens holdning står for hans egen regning?

- Det er derfor, at jeg har følt mig nødsaget til at præcisere, hvad vi mener i denne sag. Det er klart, at jeg havde håbet, at vi kunne holde denne sag internt, men hensynet til vælgerne vejer tungest. Når man beder om vælgernes tillid, skal man også være ærlig over for, hvad man står for. Og jeg står for, at Stevns skal hænge sammen trafikalt, siger Martin Henriksen, der understreger, at det er første gang, at han har følt det nødvendigt at korrigere den nuværende gruppeformands politiske udmelding.

Det er da morsomt

DAGBLADET har forelagt Martin Henriksens reaktion for Varly Jensen, der imidlertid fastholder sit standpunkt.

- Det er da morsomt, at han mener det, men det har han jo lov til. Han er jo også borger i kommunen, så er det helt op til ham selv, hvad han synes. Men det er altså mig, der frem til nytår repræsenterer Dansk Folkeparti i Kommunalbestyrelsen, og jeg står naturligvis ved, hvad jeg har sagt. Alt andet ville da være tosset, siger Varly Jensen.

Han gentager, hvad han understregede i avisen fredag, at forslaget om at erstatte togdriften til Rødvig med busser bygger på to hensyn:

- Det ene er kommunens økonomiske situation, hvor vi ikke skal opfinde nye udgifter, som ikke er nødvendige. Det andet er forholdet mellem kommunen og regionen, hvor det ligger klart, at togdrift er et anliggende for regionen og dermed kommunens uvedkommende, slår Varly Jensen fast.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen torsdag aften, hvor Varly Jensen har begæret den på dagsordenen.