Tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen (DF) - forsøger nu politisk comeback til både Folketinget og borgmesterkontoret på Stevns. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: DF-profil vil være borgmester på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF-profil vil være borgmester på Stevns

Stevns - 17. november 2020 kl. 08:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Dansk Folkepartis tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen forsøger nu at gøre et politisk comeback som borgmesterkandidat i Stevns Kommune. Mandag aften blev han på et opstillingsmøde i Store Heddinge enstemmigt valgt som partiets spidskandidat til kommunevalget.

- Heri ligger også, at jeg er borgmesterkandidat, hvis muligheden byder sig til. Jeg har bestemt ikke noget imod at påtage mig det fulde ansvar for kommunen. Jeg har været med til at forhandle mange forskellige aftaler, herunder finanslovsaftaler på plads i Finansministeriet, så ansvaret skræmmer mig ikke. Jeg hilser tværtimod ansvaret velkommen, for det er udfordrende og hamrende interessant. Jeg ved med mig selv, at jeg kan overskue konsekvenserne af embedsværkets gode og mindre gode ideer. Men lige nu er min melding bare, at jeg er meget glad for medlemmernes opbakning, siger Martin Henriksen.

Han understreger dog, at målet i første omgang er at »få vristet Venstre fri fra Socialdemokratiet i Kommunalbestyrelsen«. Borgmester Anette Mortensen (V) stiller op til genvalg efter en valgperiode med bredt flertal, der mønstrer 13 af Kommunalbestyrelsens 19 mandater.

Ved folketingsvalget i juni 2019 tabte han sit mandat i Folketinget. Han blev i sensommeren opstillet som folketingskandidat i Slagelse-kredsen og kommer dermed på stemmesedlen i hele Sjællands Storkreds, herunder hjemstavnen på Stevns.

Hvis det skulle lykkes at blive valgt til både Kommunalbestyrelsen og Folketinget, er han indstillet på at tage imod begge poster.

- Jeg har rigeligt med kræfter. Men altså, nu sidder jeg for nuværende hverken i Kommunalbestyrelsen eller i Folketinget, så spørgsmålet er jo lidt spøjst. Der er jo ikke ligefrem lagt op til, at DF stormer ind i Kommunalbestyrelsen eller i Folketinget med et kæmpestort antal mandater til næste valg. Men jeg kæmper for begge dele, da jeg mener, at jeg kan bidrage med noget begge steder. Jeg tager bare ikke noget for givet, for der skal arbejdes for tingene. Jeg ved godt, at jeg skal gøre mig fortjent til tilliden. Det kan jeg love dig for, at jeg er meget bevidst omkring, siger Martin Henriksen.