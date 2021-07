DF-politikers side er blevet hacket

Af Henrik Fisker Tidligere folketingsmedlem og spidskandidat til kommunevalget for Dansk Folkeparti Martin Henriksen har i weekenden politianmeldt, at hans politikerside på Facebook er blevet hacket. Det oplyser han i en mail til redaktionen.

- Der er desværre med jævne mellemrum hackerangreb på min politikerside, og nu er det lykkedes for ukendte gerningsmænd helt at overtage kontrollen. Så hvad der måtte komme ud på siden nu her, kommer ikke fra mig, siger Martin Henriksen (DF)

- Det er heldigvis ikke verdens undergang, men det er selvsagt uholdbart, at andre kan udgive sig for at være undertegnede og så komme med politiske meldinger, eller hvad de end måtte have i tankerne, på mine vegne. Især fordi jeg jo ved, at det hænder, at mine meningstilkendegivelser bliver gengivet i pressen og kommer ud i større kredse, siger Martin Henriksen.