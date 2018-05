DF imod kommunale kroner til Strøbyhallen

Partiets to medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte således ikke for, da Varly Jensen og Janne Halvor Jensen ikke mener, at en bevilling til reparation af Strøbyhallen falder ind under Stevns Kommunes ansvarsområde, efter hallen overgik til at blive drevet som en såkaldt erhvervsfond - nemlig AIK Fonden.