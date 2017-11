DF-formand revser sine egne

- Personligt må jeg tage dyb afstand fra konstitueringen. Imod alle aftaler, imod underskrevet bestyrelsesreferat. Og set i lyset af den behandling, vi har fået: imod al moral og etik, skriver Keld Hein i sit formandsbrev til Dansk Folkepartis medlemmer. Her ses han til højre ved siden af gruppeformand Varly Jensen. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 30. november 2017 kl. 13:25 Af Henrik Fisker

I kølvandet på konstitueringsaftalen på valgnatten, hvor Dansk Folkeparti blev tungen på vægtskålen og valgte samarbejdet i blå blok, er en intern strid brudt ud i partiet, skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Den mangeårige formand Keld Hein - som i dag er fungerende formand for vælgerforeningen frem til næste generalforsamling - tager i et medlemsbrev til alle medlemmer bladet fra munden og retter skarp kritik mod partiets to forhandlere: Varly Jensen og Janne Halvor Jensen for at have peget på Anette Mortensen (V) som ny borgmester.

I sit formandsbrev redegør Keld Hein for DF's vanskeligheder i den forgangne valgperiode, som kulminerende med, at DF forlod den borgerlige flertalsgruppe umiddelbart efter budgetvedtagelsen i oktober 2016. Det var dengang, at Venstre og Konservative brød den skriftlige budgetaftale om besparelser på Ungdomsskolen for 800.000 kroner - og som førte til, at det politiske flertal skiftede med DF's som en del af grundlaget. Det nye flertal lavede sammen »et udmærket budget 2018 med tydelige DF-fingeraftryk«, skriver Keld Hein til medlemmerne.

På den baggrund finder Keld Hein det uforståeligt, at DF's forhandlere endte med at pege på en Venstre-borgmester - tilmed med støtte fra Nyt Stevns og dermed den nuværende borgmester: Mogens Haugaard.

»Mod alle forventninger, mod alle aftaler i bestyrelsen, mod alle de skuffelser vi havde oplevet i tre et halvt år på gruppemøderne, peger Varly og Janne på Venstre som borgmesterparti. Det parti, der havde sjoflet os i så stor udstrækning i hele perioden. Og de tre medlemmer af Venstre er stadig dem, der bød os så dårlige kollegiale forhold. Yderligere to groteske forhold: Den nuværende borgmester, der har været i blodig kamp med venstregruppen fra dag 1 plus perioden med det nye parti, deltager i samme flertalsgruppe. Så forstå det hvem som kan: Nu sidder DF, der blev snigmyrdet, Nyt Stevns og Venstre i samme flertalsgruppe. Blodet flyder stadig hen ad gulvet. Det er en hån mod vælgerne, alene af den grund at Venstre blev halveret«, lyder ordene i formandsbrevet fra Keld Hein.

Han tilføjer, at DF kunne have opnået meget mere ved at gå i opposition. Så havde partiet siddet i midten ved de kommende forhandlinger.

»Personligt må jeg tage dyb afstand fra konstitueringen. Imod alle aftaler, imod underskrevet bestyrelsesreferat. Og set i lyset af den behandling, vi har fået: imod al moral og etik«, skriver Keld Hein.