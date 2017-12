Varly Jensen (DF) - ærgerlig over at være sat udenfor. Foto: Henrik Fisker

DF: V og K har brudt en aftale for anden gang

Stevns - 05. december 2017 kl. 14:27 Af Henrik Fisker

Dansk Folkepartis gruppeformand har haft en yderst bevæget mandag.

Den startede med, at han skulle forholde sig til, at den fungerende formand for vælgerforeningen: Keld Hein gik og smækkede med døren oven på den blå konstitueringsaftale.

Kl. 13.27 blev Varly Jensen ringet op af Anette Mortensen (V), der kort meddelte ham, at hun havde smidt DF ud af konstitueringsaftalen.

Kl. 17.00 skulle han som Kommunalbestyrelsens nestor åbne det konstituerende møde og lede valget af ny borgmester. Her pegede et flertal mod Varly Jensens vilje på samme Anette Mortensen.

- Jeg forstår slet ikke hendes begrundelse for at smide os ud. Vi har intet haft at gøre med Nyt Stevns' solooptræden. Derimod har vi en skriftlig aftale fra valgnatten, hvor Anette Mortensen blev borgmester, fordi vi pegede på hende. Hun skylder Dansk Folkeparti, at hun nu har fået posten. Så når Nyt Stevns bryder aftalen, så burde hun naturligvis have inddraget os, så vi sammen kunne tage stilling til, hvad der så skulle ske, siger han.

Forløbet giver Varly Jensen dårlige minder:

- Historien gentager sig. Det var 12. oktober 2016, at Venstre og Konservative løb fra en underskrevet aftale om budgettet, og nu har de samme to partier gjort det igen. De blæser højt og flot på de underskrifter, som de selv har sat. Og så er man i mine utroværdig til at sidde i Kommunalbestyrelsen, siger han.

Varly Jensen tilføjer, at den behandling vil få følger i den kommende valgperiode:

- I fremtiden kan vi ikke lave aftaler med Venstre og Konservative. De viser sig alligevel ikke være noget værd, siger han.