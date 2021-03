DF: Unge skaber utryghed på Stevns

- Jeg har bemærket, at flere og flere taler om, at der er en gruppe unge, som skaber utryghed for andre med deres adfærd. Det skal der tages hånd om, og forældrene må også forklare deres børn, at de skal opføre sig ordentligt. Det er først og fremmest en forældreopgave, men politiledelsen bliver simpelthen også nødt til at sørge for en ordentlig politidækning på Stevns. Det kan ikke være rigtigt, at borgerne her i kommunen skal finde sig i, at politiet kun kigger forbi ved særlige lejligheder. Derfor har jeg aftalt med Dansk Folkepartis folketingsgruppe, at justitsministeren trækkes ind i sagen. Formålet er at få flere patruljer til kommunen, siger Martin Henriksen.