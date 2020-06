DF-Stevns har valgt ny formand

Lea Berg Henriksen er valgt som ny formand for Dansk Folkeparti på Stevns. Privatfoto

Stevns - 13. juni 2020 kl. 13:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti på Stevns fik torsdag aften ny formand, da den lokale vælgerforening med tre måneders corona-forsinkelse holdt sin ordinære generalforsamling på Tinghuset i Store Heddinge.

Ny i spidsen for vælgerforeningen er Lea Berg Henriksen, der afløser Peter Wulff som formand. Han blev valgt for et år siden, da Varly Jensen trak sig fra posten for at hellige sig sit arbejde som gruppeformand i Kommunalbestyrelsen, men har nu valgt helt at trække sig fra bestyrelsen.

Ifølge det tilsendte referat var det hende, der redegjorde for bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Hun takkede den Peter Wulff for hans indsats og sagde »tak til medlemmerne og bestyrelsen for deres forståelse og opbakning«.

I sin tale til de fremmødte medlemmer nævnte den nye formand, at bestyrelsens målsætning er at gøre DF-Stevns mere synlig i offentligheden. Det skal bl.a. ske ved, at partiet kommer mere ud på markeder, ligesom der fremadrettet skal være flere aktiviteter for medlemmerne. Endelig har vælgerforeningen fået en ny Facebook-side.

Generalforsamlingen besluttede at udvide bestyrelsen fra fem til syv medlemmer. Formålet med udvidelsen er at sikre flere aktive DF'ere og at styrke partiet frem til det kommende kommunalvalg.

Ud over valget af Lea Berg Henriksen blev Ulla Rasmussen valgt som næstformand. Louise Kamp, Nina Brix og Jytte Jensen blev valgt som menige medlemmer af bestyrelsen. Herudover sidder Helene Brix og Varly Jensen i bestyrelsen.

Carl Erik Larsen og Jesper Brix blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.