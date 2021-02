DAB skal opføre nyt plejecenter

Først senere vil der blive udarbejdet et projektforslag til, hvordan de 40 nye plejeboliger i Store Heddinge kommer til at se ud. Modelfoto

Stevns - 18. februar 2021 kl. 10:15 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det bliver Boligselskabet Stevns - der er en del af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) - der skal opføre det nye plejecenter i Store Heddinge. Det besluttede Kommunalbestyrelsen tirsdag aften, hvor politikerne var samlet digitalt for at vælge ny kommunaldirektør.

- Alderssammensætningen blandt vores ældre ændrer sig. Bl.a. får vi flere ældre, som er pleje- og omsorgskrævende, og vi har derfor behov for flere plejecenterboliger, hvor vi kan imødekomme fremtidens behov, siger borgmester Anette Mortensen.

Udvalgsformand Henning Urban Dam (S), Social og Sundhed, supplerer:

- Det glæder mig rigtigt meget, at vi nu har taget det næste skridt mod mål ved at udpege det boligselskab, der skal stå for byggeriet af vores nye plejecenter. Jeg ser frem til et plejecenter, som både sikrer gode, hjemlige boliger til vores ældre samt gode arbejdsforhold til vores medarbejdere, siger han.

Boligselskabet Stevns og DAB var ligesom andre boligselskaber indbudt til at afgive tilbud på opgaven om at stå for at bygge Stevns Kommunes nye plejecenter. Efter gennemgang af de indkomne tilbud var det Boligselskabet Stevns, der bedst opfyldte kriterierne. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor at indgå aftale med selskabet.

Næste skridt er, at boligselskabet under inddragelse af blandt andre Ældrerådet, medarbejderrepræsentanter samt øvrige relevante samarbejdspartnere skal udarbejde et projektforslag. Derefter skal byggeriet i udbud, så boligselskabet kan finde frem til den entreprenør, der skal stå for selve byggeriet, og først derefter vil selve opførelsen gå i gang.

Der er altså flere milepæle, der skal nås, inden det nye plejecenter kan tages i brug.

Det nye plejecenter kommer til at rumme 40 boliger, fællesarealer og servicearealer. Stevns Kommune forventer, at det står klar til indflytning efter 1. juni 2023. Plejecentret skal bygges i Bjælkerup bag ældreboligerne og plejecentret Stevnshøj med tilkørsel fra Haubergvej.