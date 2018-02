Cykelunion har fået øje på Stevns

- Det er jo en yderst interessant henvendelse, vi har fået her, der kan være med til at promovere vores område i et stort cykelløb, som landsdækkende medier kunne tænkes at dække. Derfor er der jo en unik mulighed for at vise vores område frem for et større publikum, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget.