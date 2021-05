Se billedserie Hellested Cykleforretning satser på kvalitetscykler, som der er stigende efterspørgsel på, siger indehaver Jan Jørgensen. Foto: Kim Rasmussen

Cykelforretningen på landet kører derudad

Stevns - 25. maj 2021 kl. 06:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Forretningen ligger lige midt på hovedstrøget og er ikke til at overse. Det sørger en lang række af smarte cykler uden for butiksvinduerne for. Kendere vil hurtigt notere, at det er kvalitetsprodukter i den dyrere ende af skalaen, der står linet op ud til Bygaden 48 i Hellested.

Længst ud mod vejen står elcyklerne og lokker dem, der gerne vil have et skub, når de kører afsted. Ind mod forretningen er der tilbud til dem, der foretrækker at være deres egne motorer og passer på figuren.

Cykelforhandleren er 53 år og selv i god form. I mange år var han aktiv triatlon-motionist, men i november 2019 sendte en ulykke ham 14 dage på sygehus efterfulgt af næsten et halvt års sygemelding. Da han kom tilbage ud på foråret, havde coronaen lukket hans forretning.

- Det var en drøj tid. Men heldigvis kunne jeg leve af salg på nettet, siger Jan Jørgensen, som de seneste otte-ni år har drevet Sportskompagniet med udstyr og tøj til fritidsfolket.

Det forunderlige midt i alle fortrædelighederne er, at 2020 blev det bedste år nogensinde for ham. Indtil videre tyder alt på, at fremgangen fortsætter ind i 2021.

- Jeg har i hvert fald haft en fremgang i omsætning på 40 procent i cykelforretningen, mens Sportskompagniet alene har lavet en fordobling sidste år, siger Jan Jørgensen.

Over 100 år på bagen Hellested Cykleforretning blev grundlagt i 1919 og har således fejret sit 100 års-jubilæum. I begyndelsen af forrige århundrede skød cykelsmedjerne op i hver en afkrog af landet, men i dag er det et særsyn at finde dem i landsbyerne. For nylig lukkede det sidste cykelværksted i Store Heddinge, da ingen købere meldte sig som arvtager. Tilbage på hele Stevns findes nu kun to cykelforhandlere - foruden Hellested Cykleforretning er der Johnnys Cykelrep. i Hårlev. Ellers må man tage turen til Køge for at få lappet sin cykel.

Eller til Faxe, hvor Jan Jørgensen i 2018 købte den ellers nedlagte cykelforretning på Torvegade. I dag er de to forretninger slået sammen til én virksomhed med hurtig udveksling af varer og reservedele butikkerne imellem.

- Det giver en god synergi at have to forretninger inden for en overskuelig afstand. På den måde kan jeg udvide min aktionsradius til et større område. Efter at der nu er to butikker i alt, har jeg lavet et servicetilbud, hvor vi kører ud og henter folks cykler og leverer dem tilbage - som regel dagen efter - for 150 kroner. Det er en populær ordning, som gør, at vi får kunder fra et større opland. Vi kører i hele Stevns og Faxe kommuner og kan også tage turen til Herfølge og Køge, hvis der er bud efter os. Her ligger Hellested og Faxe lige i smørhullet midt i det hele, siger Jan Jørgensen.

Elcyklernes indtog Selv er han uddannet som lastvognsmekaniker og har arbejdet med IT og logistik i 20 år. Han købte cykelforretningen i Hellested i 2015 af Henning Petersen, der er tredje generation som byens cykelsmed, og som fortsat ejer bygningen. Den tidligere cykelsmed er i dag pensionist, men kommer stadig og afløser, når Jan Jørgensen skal på ferie eller har brug for en ekstra hånd. Ud over ham er der en lærling på værkstedet, og i Faxe er der en mand ansat.

- Jeg vil ikke betegne mig selv om den typiske cykelsmed. Men jeg er en god købmand, der er god til at mærke, hvad der rører sig. For 10-15 år siden solgte forretningen her mange knallerter - det er næsten gået i stå i dag. Til gengæld er der stor efterspørgsel på elcykler, for folk har opdaget, at de kan komme langt med motor på og stadig få motion. Det startede som et godt tilbud til de ældre, som gerne ville blive ved at cykle, selv om helbredet ikke helt er, hvad det var engang. I dag har folk i Hellested opdaget, at de sagtens kan tage elcyklen til Køge for at handle. Der er 22 kilometer, og det klarer man fint på en time hver vej, siger Jan Jørgensen.

Han forventer, at 2021 kan blive året, hvor han sælger flere elcykler end konventionelle cykler.

- Udviklingen begyndte for flere år siden, men den tog især fart i coronaåret, hvor folk skulle bruge deres penge på noget andet end ferierejser. Det er her, at man skal kende kundernes behov og kunne mærke, hvilken vej vinden blæser, siger cykelforhandleren.

På spørgsmålet om, hvem hans kunder er, svarer han:

- Det er hr. og fru Danmark. Jeg sælger både til klubrytterne, der går efter det avancerede udstyr, og til fru Mortensen nede på hjørnet, der skal have lappet sin cykel. Vi lever af god service, og det er derfor, at folk kommer igen, sige Jan Jørgensen.