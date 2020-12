Cykelfilm og event er aflyst

På lørdag 12. december har Snurretoppen valgt at aflyse en event for cykelryttere og andre interesserede. Planen var at vise cykelfilmen: West Coast om rytteren: Christian Orry, der sammen med et følge af skiftende entusiaster kørte turen fra grænsen til Skagen ude i naturen. Christian Orry skulle selv have deltaget og give et oplæg ved eventen, der også omfattede spisning og en lokal cykeltur på Stevns.