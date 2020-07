Rikke Ackermann og Svend Poulsen i Café Stevnens hyggelige have. Foto: Rikke Michael Hansen

Coronastøtte til Café Stevnen

25.000 gode danske kroner lød donationen på, da Svend Poulsen fra Østifterne for nylig dukkede op i Café Stevnen med en kontant hilsen. Pengene er øremærket til den daglige drift af det sociale værested i Algade.

- Selv om vi har søgt og fået puljer, hvilket vi er meget glade for, så må puljepengene jo ikke bruges til driften, forklarer Rikke Ackermann.

- Jeg sagde ja med det samme, for jeg kender jo huset og det, de står for, forklarer Svend Poulsen, der én gang tidligere har doneret et tilsvarende beløb til Café Stevnen.