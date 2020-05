Rytterskolen i Lille Heddinge trænger til en kærlig hånd. Og det får den nu, da renoveringen er blevet fremskyndet som led i kommunens corona-indsats for at »holde hjulene i gang«. Foto: Erik Nielsen

Corona-tiltag: Rytterskolen får en overhaling

Allerede i midten af marts begyndte Stevns Kommune at fremskynde opgaver for at holde hjulene i gang på de lokale virksomheder under coronakrisen. De ekstra bevillinger, som er blevet givet til at udføre forskelligt vedligeholdelsesarbejde, kommer nu Rytterskolen i Lille Heddinge til gode.