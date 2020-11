Corona på Hotherskolen - to klasser sendt hjem

- Vi har derfor været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og sammen med dem foretaget en kortlægning af elevernes nære kontakter, lyder budskabet.

To elever på 0. og 9. årgang på Hotherskolen er testet positive for Covid-19. Det skriver Stevns kommune på sin Facebook-profil.

På den baggrund har man besluttet, at de to årgange samt tilknyttede lærere, skal være hjemme i isolation indtil de er bekræftet negative for Covid-19 - i alt 75 elever og lærere.

Alle skal derfor testes to gange i den kommende uge.

Der bliver undervist online mandag og tirsdag, og man genoptager den fysiske undervisning onsdag den 2. december afhængig af de testsvar, der kommer, skriver kommunen.

SFO'en er åben for første- og anden-klasserne, men forældrene opfordres til at hente deres børne tidligt, hvis det kan lade sig gøre.

Stevns Kommune opfordrer fortsat alle børn, unge, voksne og ældre til at følge alle råd og anbefalinger:

1. Hold afstand og begræns dine sociale kontakter

2. Host og nys i dit ærme

3. Bevar en god håndhygiejne

4. Bliv hjemme, hvis du ikke er frisk

5. Brug mundbind, der hvor det er krævet