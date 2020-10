Corona-krisen forlænger løbeklubbens levetid

- Klubben håber at kunne gennemføre dette løb i 2021 og derfor er udvalget bag Valløby Motion blevet enige om at forlænge klubbens levetid med et år. Det vil sige, at Valløby Motion fortsætter 2021 med opstart lørdag 13 marts fra Præstegården i Valløby, lyder det fra Jørgen Møller Jensen.