Corona koster Stevns 28 millioner kroner

Stevns - 15. september 2020

Coronakrisen koster mange penge for samfundet, hvor udgifterne stort set alle steder er højere end budgetteret. Det gælder også på Stevns, hvor Kommunalbestyrelsen torsdag aften måtte give en tillægsbevilling til at dække de udgifter, der allerede er afholdt.

Der hersker fortsat stor tvivl om, hvor stor den endelige regning bliver, når året er gået. Men i første omgang er tabet opgjort til 28,1 millioner kroner, som et stort flertal besluttede at trække op af kassen. Med en tilføjelse om, at det kan blive aktuelt at tage stilling til flere tillægsbevillinger, når der er større klarhed over de samlede merudgifter.

Beslutningen om tillægsbevilling var dog ikke enstemmig, idet Dansk Folkepartis to medlemmer stemte imod. Varly Jensen (DF) begrundede sin stillingtagen med, at han ikke kunne stemme for så stor en tillægsbevilling, sådan »som sagen har udviklet sig«.

Det fik Mikkel Lundemann Rasmussen (K) til at spørge partiet, hvordan DF så ønsker de allerede afholdte udgifter finansieret. Han fik ikke noget svar under mødet.

Flere ledige koster dyrt

Men den store tillægsbevilling blev givet i klar forventning om, at landets kommuner - herunder Stevns - vil blive kompenseret af staten. Regeringen har foreløbigt kompenseret kommunerne for deres ekstraudgifter til og med 10. maj og for de ekstra udgifter til ledige. Herefter er det pt. uvist, hvad der sker. Der er stadig en række områder, som er uafklarede, dels i forhold til de økonomiske konsekvenser og dels i forhold til den konkrete håndtering af en række problemstillinger, f.eks. på børnepasningsområdet. Om der kommer flere penge til kommuner, afklares formentlig ved kommende forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Den helt store ekstraudgift for Stevns Kommune ligger på overførselsområdet, fordi ledigheden steg i takt med, at coronaen lukkede samfundet ned i foråret. For hele året venter forvaltningen nu, at ledigheden vil betyde en udgift på omkring 24 millioner kroner mere end budgetteret, men det understreges, at det endelige tal endnu er meget usikkert.

Men som udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (AET) gjorde opmærksom på i sin budgettale, ser det foreløbig ud til, at Stevns er sluppet lidt billigere end gennemsnittet i Region Sjælland, når det gælder coronaens indhug i beskæftigelsen.

Udgifterne vejer tungest

Borgmester Anette Mortensen (V) understregede, at coronaen både har betydet besparelser på nogle områder og samtidig ekstraudgifter på andre. De sidste er dog desværre større end de første, sagde hun.

- Da coronaen satte ind, lovede regeringen, at vi ville blive kompenseret i forhold til vores udgifter. Det er vi blevet frem til og med 10. maj. Nu afventer vi, hvad KL kan forhandle sig frem til for tiden derefter. Vi er tilsyneladende ikke helt enige om, hvad der er coronaudgifter, og hvad der kan skyldes andre faktorer. Hvordan tæller f.eks. svømmehallen med, mens den var lukket, spurgte borgmesteren.

Anette Mortensen peger videre på, at kommunen har sparet penge i marts og april i form af udgifter til løn, rengøring, elektricitet mv., men havde flere udgifter andre steder, f.eks. til indkøb af værnemidler og etablering af akutpladser.