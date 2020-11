Mængden af sager er støt stigende, og at en del af dem nu har overskredet den lovfastsatte sagsbehandlingstid - det blev taget til efterretning på det seneste møde i Social og Sundhedsudvalget. Arkivfoto Foto: Foto: Kirsten Ellebæk

Corona har forlænget ventetiden på kommunal sagsbehandling

Stevns - 07. november 2020

Borgerne oplever for tiden en forlænget sagsbehandlingstid, hvis de henvender sig med sager i både hjælpemiddelafdelingen og i visitationen til hjemmeplejen. Det skyldes især - men ikke udelukkende - coronakrisen, som bl.a. betød, at det i en længere periode i foråret ikke var muligt at foretage de nødvendige hjemmebesøg.

Sagspuklen skal nu afhjælpes med en ekstra fuldtidsstilling som sagsbehandler, som er bevilget som en del af Stevns Kommunes budget 2021. Den nye medarbejder vil blive placeret i Myndighedsafsnittet i Sundhed & Omsorg, der består af afdelingerne for voksen / handikap, hjælpemidler og visitation.

I sagsfremstillingen, som blev taget til efterretning på det seneste møde i Social og Sundhedsudvalget, slås det fast, at mængden af sager er støt stigende, og at en del af dem nu har overskredet den lovfastsatte sagsbehandlingstid, som ellers i både i 2019 og 2020 har været at mål i sig selv at overholde. Derfor er sagerne blevet sorteret efter, om de er akutte. I så fald er sagsbehandlingen gået i gang med det samme.

Som et eksempel nævnes, at der i foråret blev brugt resurser på at sagsbehandle ansøgninger om støtte til køb af biler til handikappede, så de kunne anskaffes inden sommerferien. Men denne prioritering betød, at andre ansøgninger til øvrige hjælpemidler blev forsinket, da der kun var det samme antal medarbejdere til stede.

Ansøgning om ældrebolig Et andet forhold, der har presset medarbejderne, er den politiske beslutning om, at alle ældre nu kan søge om en ældrebolig - og ikke borgere inden for målgruppen. Det har været populært blandt mange ældre og har tilmed nedbragt antallet af tomme ældreboliger, men prisen har været ekstra arbejde i visitationen. Således vurderer forvaltningen, at der i øjeblikket er 60 procent flere sager til behandling om at få tildelt en bolig, end der var i januar, og i uge 34 (midt i august) lå der således 55 ubehandlede boligansøgninger i bunken.

Hertil kommer, at nogle af de sager, som ligger til behandling, kan være meget tidskrævende, ligesom forvaltningen anfører, at oplysninger om patienter, der udskrives fra sygehusene, i nogle tilfælde er mangelfulde.

Sammenfattende har forvaltningen vurderet, at bemandingen i visitationen ikke svarer til mængden af arbejdsopgaver, og har derfor udarbejdet et forslag om en opnormering i 2021. Et forslag, som partierne bag budgetaftalen altså har valgt at imødekomme i form af en ekstra permanent stilling som visitator til en årlig udgift på 550.000 kroner.