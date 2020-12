Se billedserie Lastbilerne har primært vasketøj fra hotel- og restaurationsbranchen, når de ankommer til vaskeriet på Bjælkerupvej. Foto: Rikke Michael Hansen

Corona har betydet ændret aktivitet og nye produkter hos dampvaskeri

Stevns - 14. december 2020 kl. 06:16 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Den efterhånden langvarige situation med corona har også påvirket De Forenede Dampvaskerier A/S (DFD), som på nogle af deres vaskerier har oplevet en øget travlhed, mens der på andre har været en væsentlig aktivitetsnedgang.

Vaskeriet på Bjælkerupvej i Store Heddinge har hoteller og restauranter som deres kunder, og netop hotel-, restaurant- og turistbranchen er meget kraftigt påvirket af coronasituationen med betydelig nedsat aktivitet. Modsat har der været en ekstra travl tid i sundheds- og omsorgssektoren, hvor den øgede aktivitet ligeledes har påvirket de af vaskerierne, som vasker for disse brancher.

- Vores aktivitet afspejler i høj grad samfundets, så det er selvfølgelig meget forskellig fra branche til branche. Dog skal det siges, at vi har haft et godt udgangspunkt: Vores vaskerier er indrettet til at bryde smitteveje, så vi har også været med til at sikre hygiejnisk vask af kundernes artikler, siger Malene Nørby Nielsen fra DFD.

DFD valgte i foråret at tage del i trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere, som blev indgået mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Vaskbare mundbind Udover at DFD har mærket en ændret aktivitet, har coronakrisen og dens følger også fået virksomheden til at tænke anderledes. Det har bl.a. resulteret i »nye« produkter, som løsning på nogle af de udfordringer, som krisen har medført.

- Et meget konkret eksempel på det er vores vaskbare flergangsmundbind, der er lavet ud af udgået arbejdstøj til de hygiejnekritiske brancher. Dem tilbyder vi kunder på en vaske- og lejeløsning sammen med deres øvrige artikler, fortæller Malene Nørby Nielsen.

Det var manglen på værnemidler i starten af coronapandemien, som satte gang i idéen med at lave genanvendelige mundbind af tekstiler, der i forvejen bliver brugt i de mest hygiejnekritiske miljøer.

- Vi havde i forvejen et godt kendskab til materialet, som er lavet til at kunne holde til mange vaske og samtidig bevare en høj kvalitet. Processerne på vaskerierne er indrettet til at kunne bryde smitteveje, så vi kan også sikre, at mundbindene bliver hygiejnisk rene. De genanvendelige mundbind er en bæredygtig løsning både økonomisk og miljømæssigt, forklarer Axel Bonnevie, der er divisionsdirektør i DFD.

DFD oplyser, at Teknologisk Institut og Eurofins har undersøgt filtrationsevnen i de genanvendelige mundbindene, og at de opfylder Sundhedsstyrelsens krav til stofmundbind. Den såkaldte BFE-værdi (bakteriel filtrationseffektivitet) på DFD's genanvendelige mundbind er efter 80 vaske på 90,28 %. I Sundhedsstyrelsens vejledning om mundbind fremgår det, at de bedste stofmundbind har en BFE-værdi helt op til 90 %.

Mundbindene er ikke godkendt til medicinsk brug.