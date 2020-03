Der er indkaldt til kommunalbestyrelsesmøde torsdag 26. marts - men bliver mødet holdt? Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Corona giver kommunalt hovedbrud

Stevns - 14. marts 2020 kl. 15:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker

I de kommende to uger er der indkaldt til møde i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen - sidstnævnte er planlagt til torsdag 26. marts kl. 18.00. Mens der kan findes praktiske løsninger på afviklingen af et udvalgsmøde, der enten kan afvikles som telefonmøde eller via Skype, volder det planlagte kommunalbestyrelsesmøde nogen kvaler i kommunens ledelse.

- Et kommunalbestyrelsesmøde er et offentligt møde, hvor både borgere og presse frit kan deltage. Det er deres frie demokratiske ret, men lige nu flugter det dårligt at samle mange mennesker i et mindre rum med regeringens ønske om at begrænse smitte med corona-virus. Derfor afventer vi en central udmelding om, hvordan vi skal håndtere det åbne møde, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Den centrale udmelding om, hvordan situationen skal håndteres, skal komme fra Kommunernes Landsforening. Hvis mødet skal gennemføres, vil det i givet fald kræve særlige foranstaltninger med ekstra afstand mellem både politikerne og tilhørerne imellem. Derfor kan det synes det mest oplagt at aflyse mødet. Men det er heller ikke uproblematisk.

- Regeringen har et stort ønske om at holde mest mulig gang i den private sektor af hensyn til Danmarks samlede økonomi. Flere af sagerne til politisk beslutning handler om at bevilge penge til anlægsopgaver, f.eks. istandsættelse af bygninger, og de opgaver vil stoppe, hvis der ikke frigives penge til det, siger Anette Mortensen.

En løsning på problemet kan blive at aflyse kommunalbestyrelsesmøde og at lade borgmesteren træffe en såkaldt formandsbeslutning. Den indebærer, at Anette Mortensen først skal kontakte alle politiske partier og bede om en tilkendegivelse om deres syn på f.eks. en anlægsbevilling og dernæst træffe en beslutning, der er i overensstemmelse med flertallets ønske. Herefter skal beslutningen formelt godkendes på det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde.