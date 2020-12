Corona aflyser Pigekorets koncert

Koncerten med det dygtige pigekor dirigeret af Phillip Faber var så stor en attraktion, at samtlige 90 billetter, som Snurretoppen må sælge i respekt for afstandskravene, blev revet væk på få dage. Billetprisen var i øvrigt så lav som 50 kroner, da DR havde tilbudt transmissionen til biograferne uden beregning.

Men nu er det hele alligevel aflyst. Årsagen er, at flere medlemmer af DR's kor og ensembler er testet positive med Covid-19, og da sangere og musikere færdes mellem hinanden, når de øver, har DR valgt at aflyse alle koncerter indtil videre - herunder også Pigekorets julekoncert på søndag.

Alle, som har købt billet til transmissionen på søndag, får nu deres penge tilbage. De fleste har købt billetterne online, og her betales udgiften tilbage til det kortnummer, som har betalt for dem. Enkelte har dog købt billetter fysisk i Snurretoppen, og de må derfor henvende sig i biografen i åbningstiden for at få refunderet deres udgift, oplyser Karsten Visby.