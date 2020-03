Sigurd Barrett og Copenhagen Phil kommer ikke til at spille og syge sammen med 200 børn fra Stevns i onsdag aften. Bekynmringen for corona-virus har nu fået arrangørerne til at aflyse. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Corona: Udsolgt koncert med 650 deltagere aflyses i sidste øjeblik

Stevns - 11. marts 2020 Af Erik Nielsen

Trods truslen om corona-smitte havde arrangørerne af onsdagens koncert i Hårlevhallen med Copenhagen Phil og Sigurd Barrett indtil i aftes planer om at gennemføre arrangementet. Nu er man så alligevel blev enige om at aflyse den stort anlagte hal-koncert - selvom der samles under de 1000 personer, som myndighederne indtil videre har sat som grænse for offentlige arrangementer.

- Copenhagen Phil, Stevns Musikskole og Stevns Teaterforening har her til aften besluttet at aflyse koncerten Sigurd og Instrumenterne. Vi havde glædet os til en festlig koncert, men med den bratte stigning i corona-spredning, finder vi, at det er det rigtige at gøre. Om der bliver mulighed for at lægge koncerten senere, vides ikke på dette tidspunkt. Tak for jeres forståelse.

Sådan har Stevns Teaterforening i aftes skrevet ud til alle, der har købt billet.

- Alle, der har købt billetter, får deres penge retur (minus gebyr til billetsystemet). Femte klasserne og deres forældre får besked via musikskolen, lyder meddelelsen fra den arrangerende forening, der ved netop dette arrangement har indgået i et samarbejde med Stevns Musikskole, da alle kommunens elever i femte klasse skulle være med til at opføre musikken under ledelse af den kendte entertainer og musiker: Sigurd Barrett.

- Ærgerligt, men sådan må det være, siger Lene Vestergård, der er forkvinde for Stevns Teaterforening.

Koncerten var helt udsolgt, og i alt var der ventet, at der inklusive børnene og musikerne ville samles omkring 650 personer i Hårlevhallen. Det er stadig et pænt stykke under myndighedernes grænse på 1000 personer, men alligevel skabte regeringens skærpede corona-beredskab bekymring hos arrangørerne.

Mandag havde man ellers i kommunens krisestab lagt sig fast på at gennemføre koncerten netop med henvisning til reglen om højst 1000 deltagere.

