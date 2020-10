Antallet af nye smittede i Stevns Kommune den seneste uge var torsdag under og fredag igen over Sundhedsstyrelsens bekymringsgrænse. Foto: Tine Fasmer

Artiklen: Corona: Stevns under bekymringsgrænsen - og over igen

Corona: Stevns under bekymringsgrænsen - og over igen

Torsdag kom Stevns for første gang i fem uger under Sundhedsstyrelsens bekymringsgrænse, når det gælder coronasmitte. Men blot fire nye smittede den seneste uge svarer det til et incidenstal på 18 smittede pr. 100.000 indbyggere. Torsdag 10. september blev der registreret fem smittede inden for en uge svarende til et incidenstal på 22 smittede pr. 100.000 indbyggere, og lige siden har antallet af smittede i Stevns Kommune været højere - indtil i går.

