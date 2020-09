Med 22,5 smittede pr. 100.000 indbyggere er Stevns for første gang kommet på sundhedsmyndighedernes bekymringsliste. Foto: Tine Fasmer

Corona: Stevns ligger nu over bekymringsgrænsen

Stevns - 10. september 2020 kl. 17:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med fem coronasmittede personer inden for den seneste uge (4.-10. september) kom Stevns torsdag for første gang over sundhedsmyndighedernes såkaldte bekymringsgrænse. Den måles på, hvor mange nye borgere, der er testet positiv pr. 100.000 indbyggere.

Hvis dette forholdstal er højere end 20, registreres kommunen af Sundhedsstyrelsen som »bekymringskommune«. Fem nye smittede på en uge svarer for Stevns' vedkommende til 22,5 smittede pr. 100.000 indbyggere. I adskillige uger i sommer var der ikke en eneste smittet i kommunen.

I alt 34 danske kommuner lå torsdag over bekymringsgrænsen - det svarer til lidt flere end en tredjedel af alle kommuner. Tallet er steget markant inden for de seneste to uger i takt med, at flere og flere bliver testet positive for corona. I alt blev 317 personer torsdag testet positive - det højeste antal i fem måneder.

Torsdag lå landets højeste smittetal i Vallensbæk og Herlev kommuner, hvor der begge steder var over 138 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

Det høje smittetal skal dog læses med det forbehold, at der i dag testes mange gange flere personer end i foråret, hvor smittetrykket og antal indlagte patienter var på sit højeste. Flere test giver selvsagt også flere positive registreringer.

Desuden bør der også tages højde for et lille datagrundlag. Stevns er med knap 23.000 indbyggere følsomt over for udsving i statistikken, og hver smittet svarer til 4,5 borgere pr. 100.000 indbyggere. Hvis blot én af de smittede er testet for mere end en uge siden, vil kommunen derfor dukke ned under grænsen på 20 igen. Fanø Kommune er eksempelvis med blot en enkelt smittet registreret med 28,7 smittede pr. 100.000 indbyggere.