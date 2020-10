Corona: Alle elever på gymnastikefterskole sendt hjem

»Gymnastikefterskolen Stevns har desværre et tilfælde af COVID-19. Det drejer sig om en medarbejder, som er blevet smittet udenfor skolen, og som ikke har udvist symptomer og dermed været uvidende om at vedkommende har haft virus i kroppen.

Vi har efter et forsigtighedsprincip og af respekt for elever og lærere valgt at sende alle hjem. Vi er i fuld gang med smitteopsporing lige nu, hvilket betyder, at alle de elever og medarbejdere, der har været tæt på vedkommende i mandags, skal hjem til 2 gange test og gå i isolation indtil de kan påvise et negativt testsvar.

Alle øvrige elever anbefales af blive testet en gang.«