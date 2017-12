Coop-møde om rotte-sikring af Dagli' Brugsen

Brugsuddeler Peter Thomsen måtte for fjerde gang i år lukke butikken i Rødvig på grund af en rotte lige op til jul fredag 22. december. Det lykkedes heldigvis ret hurtigt at fange det lille skadedyr, så Dagli' Brugsen kunne »allerede« åbne op for kunderne igen juleaftensdag.

- Det er dem, der skal bestemme, hvad der nu skal investeres for, at det ikke sker igen. Jeg troede jo egentlig, at vi med de hidtidige investeringer havde sikret os. Men det lader til, at der skal gås helt anderledes drastisk til værks, og det bliver nok meget dyrt, forklarer Peter Thomsen, der dog mener, at det nu er en nødvendighed at gå drastisk til værks: