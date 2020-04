Christina Andersen åbner lørdag 9. maj sin nye blomsterbutiik på Hovedgaden i Hårlev. Foto: Nikolaj Andersen, Stevns Web-tv

Christina åbner i Blomsterskuret

Stevns - 27. april 2020

Om to uger får Hårlev en ny blomsterforretning midt på Hovedgaden. Christina Hansen åbner lørdag 9. maj butik i de lokaler, der tidligere rummede apoteksudsalget og før den tid Nordeas filial i byen.

Det er Christina Hansen, som denne dag slår dørene op i Blomsterskuret, som hun har valgt at kalde sin nye forretning. Ikke nogen helt tilfældig dato, for 9. maj er lørdagen for søndagen, som alle blomsterhandlere ser frem til hvert år, nemlig Mors Dag.

Christina er ikke noget nyt ansigt i Hårlev, idet hun siden juni sidste år har solgt blomsterbuketter og sammenplantninger fra sin garage på Bjergagervej.

- Nu får jeg lidt mere plads og lidt mere opmærksomhed, når jeg flytter ind på byens hovedstrøg, siger Christina, der ser frem til 148 kvadratmeter, inklusive 40 kvadratmeter på første sal.

Hun satser på at holde åbent alle ugens dage, for det med at binde og sælge blomster er nærmest hendes hobby.

- Jeg elsker blomster og at se dem gro og anrette dem i flotte buketter. Min mand er god til sammenplantninger, som han hjælper mig med, når han kommer fra sit arbejde i frugt og grønt-afdelingen i Føtex på Vesterbro, siger Christina.

Selv regner hun med at starte dagen tidligt to-tre gange om ugen, når hun tager turen til Tåstrup for at købe friske blomster på Copenhagen Market. Her åbner dørene kl. 4 om morgenen, og det gælder om at være tidligt ude, hvis man vil have de bedste planter, siger hun.

Fra sin nye butik kan hun skimte Blomsterhuset, der ligger lidt længere nede på modsat side af Hovedgaden. Hun er ikke i tvivl om, at Hårlev er stor nok til to blomsterbutikker.

- Hør nu her, vi har fem-syv frisører i Hårlev, så mon ikke markedet er stort nok til to blomsterforretninger, siger Christina.