Anne Holm er ifølge sin far og træner ved godt mod. Hun har brækket skulderen og beskadiget hænder og fingre. Hun er stadig indskrevet på Køge Sygehus - ligesom hendes mandlige træningsmakker, der blev fløjet ind til Rigshospitalet fortsat er indlagt.

Chokeret træner og far: Vi skal have krisemøde om ulykken i dag

Sigerslev: Lars Ole Holm er træner i SHS Stevns, og som sådan var han ude at træne nogle af sine triatleter tirsdag aften. Deriblandt også hans egen datter, 20-årige Anne Holm, der træner til en OL-billet. Men klokken 18.16 passerer en motorcykel ham, da han står i vejkanten på Espekærvej ved Sigerslev.

Længere nede ad vejen kommer triatleterne, og Lars Ole Holm når lige at tænke: »Det her går galt!«

- Han kommer kørende med fuld gas og kører på et tidspunkt op på baghjulet, siger han til DAGBLADET.

Få sekunder efter hører han et kæmpe brag og ser en røgsky hæve sig mod himlen, og haniler hen til stedet.

- Det var et forfærdeligt syn. Motorcyklen er kørt direkte ind i den forreste af triatlerne og hans cykel ligger fuldstændig splintret på jorden. Selve rammen er simpelthen knækket på cyklen på grund af det kraftige sammenstød Og både han og motorcyklisten er ilde tilredt, siger Lars Ole Holm:

- Emil (triatlet og Lars Oles søn, red.) er inde at løbe i København, men Anne bliver også ramt. Det er helt surrealistisk og jeg må hjælpe dem alle, mens der også bliver slået alarm.

Onsdag formiddag er han taget på arbejde, men er stadig meget oprevet over, hvad der er sket.

- Folk kan ikke forstå, at jeg er taget på arbejde. Men sådan er jeg. Jeg kan ikke bare sidde derhjemme. Men det kunne være endt helt galt det her. I eftermiddag skal vi have krisemøde med en psykolog i klubben, siger træneren.

Anne Holm er stadig indlagt på Køge Sygehus og hendes træningspartner blev fløjet til Rigshospitalet.

- Anne er ved ok mod. Men hun tænker meget på, hvad det kommer til at betyde for hendes karriere, at hun nu har brækket skulderen. Hvordan gror det sammen? Kan hun svømme fuldt ud fremover? Men hun har heldigvis beholdt sit gode humør, siger hendes træner og far.

I lørdags var han ude med ungdomsafdelingen og træne på den samme vej, hvor ulykken skete.

- Hvad nu hvis det var børn det var gået ud over. Det er sådan noget jeg tænker på. Men hold helt kæft at se sin datter blive kørt ned på den måde. Jeg så det ske, og jeg er rystet og gal. Det er bare for meget, at sådan en fyldebøtte kan få lov at ødelægge så meget. Når jeg så, hvordan materiellet var tilredt, så er det et under, at alle er i live, siger Lars Ole Holm.

Han har ikke set sin datter på sygehuset, da der stadig er restriktioner på grund af corona-krisen.

