Chok under aftensmaden: Stenkaster knuste rude

Stevns - 25. januar 2021 kl. 10:31 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Et par, som bor på Nicolinevej i Strøby Egede, fik sig noget af et chok, mens de sad ved deres spisebord og forberedte sig til weekenden. Klokken 18.57 i fredags anmeldte parret i 30erne således til politiet, at der kort forinden var blevet kastet en sten ind igennem deres rude, mens de sad og spiste aftensmad i deres rækkehus i Nicolinelund.

Gardinerne var trukket for, så ingen af dem så, hvem der kastede stenen, som de beskrev var på størrelse ved en knytnæve.

Heldigvis ramte stenen ingen personer, men ruden blev knust.

En patrulje kørte til adressen, hvor parret blev afhørt til sagen. Det var ikke umiddelbart muligt for Midt- og Vestsjællands Politi, at fastslå et motiv til hærværket og politiet efterforsker nu sagen. Det skriver de i deres døgnrapport mandag morgen.

Politiet søger vidner Her opfordrer politiet også vidner om at ringe til dem. Hvis man har bemærket personer eller køretøjer omkring Nicolinevej i Strøby Egede, som kan have virket mistænkelige, eller hvis man direkte har set, hvem der kastede stenen, så beder politiet om, at man kontakter dem på telefon 114.