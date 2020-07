Cellosolisten Jacob Shaw har slået sig ned på Stevns og udvider nu sin Scandinavian Cello School ved Lund. Foto: Julia Severinsen

Cellocenter står foran udvidelse

Stevns - 14. juli 2020 kl. 06:17

Han har travlt, den unge cellist og familiefar Jacob Shaw. Ud over at holde koncerter ved Stevns Klint hele sommeren i samarbejde med Klintetours har han også påbegyndt ombygningen, der skal føre til en ny, moderne bygning på grunden i Lund.

- Vi glæder os utroligt meget til, den nye bygning bliver opført. Vi kommer til at få et lydisoleret øvelsesrum, flere badefaciliteter, et fællesrum, vi kan bruge til koncerter og et stort udendørsområde. Det kommer til at give masser af nye muligheder, fortæller Jacob Shaw.

Jacob Shaw - der stiftede Scandinavian Cello School i 2016 - har en imponerende karriere bag sig, hvor han har spillet over 75 koncerter årligt på fem kontinenter, herunder i Carnegie Hall, Royal Albert Hall og Berlin Konzerthaus. Nu har han dedikeret sig til at hjælpe andre unge musikere med at skabe sig en karriere indenfor klassisk musik:

- Jeg har selv oplevet, at det kan være svært at skabe sig en karriere inden for klassisk musik, hvis ikke man går på de helt rigtige uddannelser eller har det rigtige netværk. Er du ikke født ind i en familie, hvor man dyrker meget klassisk musik, kan det være svært at få foden inden for i branchen, fortæller Jacob Shaw.

På Scandinavian Cello School får de unge musikundervisning og hjælp til at opbygge en international karriere. Det hele er gratis for de unge, og det er takket været skolens andre aktiviteter:

- Det er meget vigtigt for mig, at det ikke afhænger af elevernes egen økonomi, om de har mulighed for at studere hos os. Vi finansierer de unges uddannelse gennem donationer, koncerter og overnatninger. På den måde løber det hele rundt, siger han.

Jacob Shaw har, siden parret flyttede til Stevns, arbejdet på at istandsætte det gamle husmandssted, så det i så høj grad som muligt ligner de originale planer for bygningen.

Den nye bygning bliver derimod helt noget helt andet, fortæller Jacob Shaw:

- Vi bygger den nye bygning, så den står helt moderne. Man kommer til at kunne åbne glasdørene helt op, så vi kan holde koncerter, hvor vi inddrager den omkringliggende natur i oplevelsen. Det bliver rigtig spændende.

Scandinavian Cello School har fået tildelt 304.527 kroner af Udvikling Stevns' LAG-pulje. Pengene skal gå til opførelsen af et gæstebad og toilet, et ekstra øvelokale med plads til overnatning samt et udendørs køkken og opholdsområde til studerende og turister.

De nye faciliteter forventes at stå klar ved udgangen af 2020.