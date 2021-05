Forsidehenvisning fra The New York Times torsdag.

Cello og køer er nået til New York

Stevns - 01. maj 2021 kl. 14:08 Kontakt redaktionen

Af Henrik Fisker

Det er ikke hver dag, at Stevns bliver omtalt på forsiden af The New York Times. Men det skete i torsdags, hvor avisens udsendte havde skrevet en reportage fra sidste weekends koncert med otte unge cellister fra Scandinavian Cello School - sammen med Mogens Haugaards køer i Lund. Artiklen var ledsaget af en kort henvisning med billede på forsiden af den store avis.

Dermed er koncerten - som blev overværet af kulturminister Joy Mogensen (S) - nærmest gået viralt. Ud over new yorker-avisen har der også været omtale i Politiken og TV 2 Øst - og ikke at forglemme DAGBLADET og forsiden af Stevnsbladet.

Budskabet om, at de blide cellotoner skaber trivsel og dermed mere velsmagende bøffer, er tilsyneladende en populær historie. Formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget: Mikkel Lundemann Rasmussen (K) er begejstret for omtalen:

»Stevns har mange ildsjæle og det er meget fortjent, at nogle af disse får lidt omtale og sætter os på verdenskortet. Det kan vi være stolte af!« skriver han til redaktionen.