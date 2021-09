Carsten kaster sig over bøgerne som nyudsprunget boghandler

- Min far havde kun bøger inden døre. Han sagde altid: kunderne må kigge inden for, hvis de vil have en bog. Jeg kan godt lide, at bøgerne er synlige allerede, inden man kommer ind, så man har mulighed for at bladre lidt frem og tilbage i de udstillede titler, forklarer den nye boghandler i Rødvig, da DAGBLADET kigger forbi på åbningsdagen.